Филармония Петербурга отметит 200-летие премьеры Торжественной мессы Бетховена

Филармония имени Дмитрия Шостаковича отметит 200-летие мировой премьеры Торжественной мессы Людвига ван Бетховена, которая впервые прозвучала в Петербурге 26 марта 1824 года, сообщили в пресс-службе концертной организации.
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