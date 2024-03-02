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Филармония Петербурга отметит 200-летие премьеры Торжественной мессы Бетховена

Филармония Петербурга отметит 200-летие премьеры Торжественной мессы Бетховена

Филармония имени Дмитрия Шостаковича отметит 200-летие мировой премьеры Торжественной мессы Людвига ван Бетховена, которая впервые прозвучала в Петербурге 26 марта 1824 года, сообщили в пресс-службе концертной организации.

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