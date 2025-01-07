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Иваново

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В старинном малом городе Шуя на фестивале «Русское Рождество» отмечают светлый праздник Рождества Христова

В духовном центре Ивановской области – старинной Шуе продолжается фестиваль «Русское Рождество», посвященный возрождению дореволюционных традиций встречи главного зимнего православного праздника и укреплению семейных уз и ценностей.

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