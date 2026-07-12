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Синнер вышел на четвертое место по призовым за карьеру – больше него заработала только Большая тройка

Янник Синнер выиграл « Уимблдон »»-2026. За победу на турнире итальянец получит 3,6 млн фунтов (примерно 4,8 млн долларов).

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