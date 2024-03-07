Учреждение ´Зональный государственный архив в г. Бобруйске´ в рамках республиканской акции ´Архивы Школе´ продолж...

Учреждение ´Зональный государственный архив в г. Бобруйске´ в рамках республиканской акции ´Архивы - Школе´ продолжает знакомить учащихся с архивомВ рамках республиканской акции ´Архивы - Школе´ состоялась экскурсия учащихся 9 ´А´ и 9 ´Б´ классов ГУО ´Средняя школа № 17 г.
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