Учреждение ´Зональный государственный архив в г. Бобруйске´ в рамках республиканской акции ´Архивы Школе´ продолж...

Учреждение ´Зональный государственный архив в г. Бобруйске´ в рамках республиканской акции ´Архивы - Школе´ продолжает знакомить учащихся с архивомВ рамках республиканской акции ´Архивы - Школе´ состоялась экскурсия учащихся 9 ´А´ и 9 ´Б´ классов ГУО ´Средняя школа № 17 г.