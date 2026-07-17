Западный берег и сектор Газа: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разыскивала подозреваемого по состоянию на полдень по местному времени после попытки тарана автомобиля возле контрольно-пропускного пункта Таркумия, к северу от Хеврона на Западном Берегу.