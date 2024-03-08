Ученые изучили эффект продолжительной тромболитической терапии ишемического инсульта

По данным недавнего исследования, тромболитическая терапия, проводимая после начала ишемического инсульта дольше, чем текущие рекомендации, не продемонстрировала улучшения клинических результатов по сравнению с плацебо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии