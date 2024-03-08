Medical Insider
ГлавнаяКожные болезниЗдоровый образ жизниКардиологияНовостиИнфекционные болезни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Medical Insider

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Все очень просто.Выхлопные газы это яд,надеюсь доказывать не надо??? А яд вредно действует на всех,в том числе и на ...Ученые выяснили, ...
  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...
  • lenivka
    Ну что вы.Диабетикам выписывают дешевый метформин, от которого особого толку нет.А Оземпик это конская цена и невозмо...Следует ли пациен...

Ученые изучили эффект продолжительной тромболитической терапии ишемического инсульта

По данным недавнего исследования, тромболитическая терапия, проводимая после начала ишемического инсульта дольше, чем текущие рекомендации, не продемонстрировала улучшения клинических результатов по сравнению с плацебо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх