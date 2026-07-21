Трамп поручил отменить соглашения о неразглашении об НЛО для экс-чиновников

Дональд Трамп поручил отменить соглашения о неразглашении для экс-госслужащих и подрядчиков, которые сотрудничали с властями США в расследованиях по теме неопознанных аномальных явлений, передает Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии