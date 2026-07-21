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Аргументы и Факты

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Трамп поручил отменить соглашения о неразглашении об НЛО для экс-чиновников

Трамп поручил отменить соглашения о неразглашении об НЛО для экс-чиновников

Дональд Трамп поручил отменить соглашения о неразглашении для экс-госслужащих и подрядчиков, которые сотрудничали с властями США в расследованиях по теме неопознанных аномальных явлений, передает Fox News.

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