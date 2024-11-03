Миранчук о голевом пасе в матче с «Интер Майами»: «Мне хорошо сбросили, много думать не надо было»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» прокомментировал свой победный голевой пас во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС с «Интер Майами» (2:1), сделанный на 90+4-й минуте.
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