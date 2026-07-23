Как мы превратили квартиру в Сочи в скандинавское гнездо: опыт переосмысления пространства

Въезжая в новую квартиру, всегда испытываешь смешанное чувство предвкушения и легкой тревоги. Передо мной было 116 квадратных метров в жилом комплексе «Аллея Парк», выполненном в духе элегантного модернизма.
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