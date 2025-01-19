Челябинца возмутила реклама барбершопа, где бородатых сравнивают с террористами

Жителя Челябинска возмутила креативная реклама барбершопа «Саид Барбер», на которой изображен бородатый международный террорист Усама Бен Ладен и слоган «Обращайся к наш стилист, чтоб не быть как террорист».
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