Президент Аргентины Милей поблагодарил Месси за карьеру в сборной Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей после окончания последней игры Лионеля Месси в составе сборной Аргентины против Бенина поблагодарил 39-летнего футболиста за карьеру в национальной команде.
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