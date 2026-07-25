Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине

Казахстанский президент допустил, что для этого можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашенийПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил заморозить конфликт на Украине.
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