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Daily Storm

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Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине

Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине

Казахстанский президент допустил, что для этого можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашенийПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил заморозить конфликт на Украине.

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