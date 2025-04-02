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Бег трусцой? Астраханская область продолжает лидировать на юге России по провинциальной зарплате, но нас догоняют

Бег трусцой? Астраханская область продолжает лидировать на юге России по провинциальной зарплате, но нас догоняют

И пока новые проекты «на селе» не дают столько заработать, сколько нефтегазовый сектор. Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных официальной статистики подготовил очередной, седьмой по счету, годовой рейтинг зарплат в малых и средних населенных пунктах России.

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