Бег трусцой? Астраханская область продолжает лидировать на юге России по провинциальной зарплате, но нас догоняют

И пока новые проекты «на селе» не дают столько заработать, сколько нефтегазовый сектор. Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных официальной статистики подготовил очередной, седьмой по счету, годовой рейтинг зарплат в малых и средних населенных пунктах России.