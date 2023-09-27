Наводчику нацгвардии Украины, расстрелявшему мирных жителей, вынесли приговор

В ДНР осудили расстрелявшего мирных жителей наводчика украинской нацгвардии Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор 21-летнему наводчику зенитно-ракетного взвода Нацгвардии Украины Ярославу Бучковському.
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