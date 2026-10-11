Меркурис: НАТО засуетился, потому что на Украине всё идет не так, как ему надо Приезд Военного комитета НАТО в полном составе (представители всех 32 стран блока) в Киев 6 октября 2026 года стал неожиданным (прошел в режиме секретности).
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