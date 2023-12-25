Геополитическая изоляция России в Арктике открывает новые двери для Китая

Передача руководства Арктическим советом в 2023 году от России к Норвегии не положит конец неопределенности в отношении деятельности и роли организации, но КНР позиционирует себя на более значительную роль независимо от того, как будут развиваться события Еще 11 мая Норвегия приняла на себя ….
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