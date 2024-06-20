Вратарь Александр Васютин покидает «Зенит», в котором завоевал семь трофеев

Он написал эмоциональные слова прощания в социальных сетях Голкипер Александр Васютин, воспитанник академии петербургского «Зенита», объявил о своем уходе из клуба в связи с истечением срока действия контракта.
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