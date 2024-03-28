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Японский лунный зонд пережил вторую лунную ночь

Японский лунный зонд пережил вторую лунную ночь

Японский лунный посадочный модуль проснулся после того, как неожиданно пережил вторую холодную двухнедельную лунную ночь и передал новые изображения на Землю, сообщило в четверг космическое агентство страны, сообщает «phys.

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