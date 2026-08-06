544 свердловчанина с инвалидностью получили компенсацию ОСАГО от СФР в 2026 году

Отделение Социального фонда по Свердловской области компенсирует до 50% стоимости полиса ОСАГО гражданам с инвалидностью, если медицинские показания для использования автомобиля утверждены в индивидуальной программе реабилитации (независимо от группы).
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