От ДНК вождей до умных труб: ТОП-3 научных сенсаций России за 14 апреля

2025 год продолжает удивлять: от разгадок исторических тайн до прорывов в энергетике и этике ИИ. Отечественная наука не просто шагает в ногу со временем — она задает тренды, заставляя мир говорить о себе.
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