Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Екатеринбурге

Предварительно причиной жесткой посадки самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово названы погодные условия, 29 июня сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
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