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Царьград

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Дно близко: Экономика Финляндии тонет. Местные опускают руки: "Путин наверняка смеется от души"

Дно близко: Экономика Финляндии тонет. Местные опускают руки: "Путин наверняка смеется от души"

Последствия от разрыва с Россией для Финляндии оказались тяжелы. Экономика тонет, и дно уже близко. Финны не скрывают горечи: "Путин наверняка смеется от души, когда видит наши показатели.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Не только над вами смеётся, над россиянами тоже.
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16 час.
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