В Китае может появиться один из самых крупных автоконцернов в мире: Changan и Dongfeng готовятся к слиянию

Стало известно, что концерны Changan и Dongfeng готовятся к проведению реорганизации: каждый из концернов почти одновременно выпустил соответствующее сообщение, где говорится о грядущей реструктуризации среди контролирующих акционеров.
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