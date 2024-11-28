С какого числа Литва введет обязательную систему электронной записи на границе

В целях регулирования потока транспортных средств в пунктах пересечения границы и обеспечения общественного порядка на границах страны с 1 декабря 2024 года станет обязательной электронная предварительная регистрация всех транспортных средств, покидающих Литовскую Республику через внешнюю границу Европейского союза (ЕС).
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