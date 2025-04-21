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ИИ-инструмент раскрывает тайны мозжечка

Мозжечок, ключевая часть мозга, играет важную роль в координации движений, речи и равновесия. Понимание его функций необходимо для разработки методов лечения таких заболеваний, как тремор, нарушение равновесия и нарушения речи.

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