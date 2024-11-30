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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жеребьевка Кубка России. «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и другие узнают соперников. Начало – в 12:30

Церемония начнется в 12:30 по московскому времени, ее покажет канал «Матч Премьер». В полуфиналах Пути РПЛ сыграют «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».

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