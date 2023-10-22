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МВД Британии: Пока рано принимать беженцев из Израиля и Газы

МВД Британии: Пока рано принимать беженцев из Израиля и Газы

Соединенное Королевство пока не готово принимать беженцев из Израиля и сектора Газа. Об этом сообщил в беседе с телеведущей Викторией Дербишир заместитель министра внутренних дел страны по вопросам иммиграции Роберт Дженрик.

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