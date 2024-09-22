Фургоны Hyundai Staria станут продавать в Европе под маркой Iveco

На выставке коммерческого транспорта IAA в немецком Ганновере представили электромобиль eMoovy. Логотип Iveco на руле и носовой части не должен вводить в заблуждение: на самом деле под итальянской маркой будут продавать южнокорейский Hyundai ST1, конвертированный из однообъёмника Staria! У фургонов и грузовичков различаются только надстройки: техника и салоны одинаковые.