Каско за полмиллиона рублей: какие полисы оформляли на Банки.ру в 2023 году?

Банки.ру проанализировал, какие полисы каско в 2023 году оказались наиболее востребованными среди пользователей финансового маркетплейса, а также на какие автомобили были оформлены самые дорогие и самые дешевые страховки.
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