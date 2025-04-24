ФСБ ликвидировала выходцев из Средней Азии, планировавших теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

Двое выходцев из Средней Азии, приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России, по заданию украинского куратора планировали с помощью дронов атаковать нефтехимическое предприятие в Нижегородской области.
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