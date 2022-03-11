Лыжи. Кубок мира. Нисканен, Ниенге, Крюгер, Рете, Масгрэйв, Поромаа пробегут «разделку» на 15 км свободным стилем

12 марта в шведском Фалуне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам мужчины пробегут гонку на 15 км с раздельным стартом свободным стилем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх