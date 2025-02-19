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Царьград

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 В Китае жертвами хакеров стали 2,7 миллиарда цветоводов-любителей

 В Китае жертвами хакеров стали 2,7 миллиарда цветоводов-любителей

В сеть утекли данные, хранившиеся без пароляЖертвой масштабной утечки данных стали клиенты китайской компании Mars Hydro.

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