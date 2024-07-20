Соединенные Штаты будут добиваться освобождения американского журналиста Гершковича из российской тюрьмы

Президент США Джо Байден призвал к немедленному освобождению американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был приговорен в России к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.
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