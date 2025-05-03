Вооруженными силами России отражена массированная атака ВСУ на полуостров Крым

Уничтожены 23 безэкипажных катера, 292 БПЛА самолетного типа Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун».
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