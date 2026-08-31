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Царьград

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Киевская администрация призвала закрыть окна из-за задымления

Киевская администрация призвала закрыть окна из-за задымления

Власти Киева обратились к жителям с просьбой избегать долгого пребывания на улице и закрыть окна из-за задымления, вызванного пожарами.

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