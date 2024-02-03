На Хориняка вновь подали в суд за срыв съемок

Виктор Хориняк, актер из Красноярского края, хорошо известный зрителям по фильмам «Непослушник», «Последний богатырь» и сериалу «Кухня», подписал контракт на главную мужскую роль в комедии «Любви не бывает».
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