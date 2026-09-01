«Такие лезут в Россию!»: убийцей подростка в Ханты-Мансийске оказался «дитятка-мигрант», которого искали в Азербайджане из-за «расчленёнки»

Телеканал "78" Жестокая расправа над бывшим одноклассником сверстником-приезжим, вызвала бы резонанс в любом случае, но сообщения о том, что этого же подростка искали на Родине за зверское убийство собственного отца, «добивают».
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Ну .очень интересно.как 15-летний подросток.совершив убийство у себя на родине.смог мигрировать в другую страну?
Россия свободно пускает бандитов и дает им защиту!