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«Такие лезут в Россию!»: убийцей подростка в Ханты-Мансийске оказался «дитятка-мигрант», которого искали в Азербайджане из-за «расчленёнки»

«Такие лезут в Россию!»: убийцей подростка в Ханты-Мансийске оказался «дитятка-мигрант», которого искали в Азербайджане из-за «расчленёнки»

Телеканал "78" Жестокая расправа над бывшим одноклассником сверстником-приезжим, вызвала бы резонанс в любом случае, но сообщения о том, что этого же подростка искали на Родине за зверское убийство собственного отца, «добивают».

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