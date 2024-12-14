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Портрет Усика – что делает его чемпионом?

Портрет Усика – что делает его чемпионом?

Главные секреты. В мае-2024 Александр Усик стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а 21 декабря проведет реванш с Тайсоном Фьюри.

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Комментарии
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Евгений
К чему эта статья? Всё что тут написано уже не важно... главное нужно знать, что Усик вонючий бандеровский пидор и не нужно смешить рассказами о вере им в Бога. Все помнят как он клялся вступиться за веру, если только бандерлоги покусятся на церковь... и что, вступился? Иуда...
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