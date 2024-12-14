Портрет Усика – что делает его чемпионом?

Евгений

К чему эта статья? Всё что тут написано уже не важно... главное нужно знать, что Усик вонючий бандеровский пидор и не нужно смешить рассказами о вере им в Бога. Все помнят как он клялся вступиться за веру, если только бандерлоги покусятся на церковь... и что, вступился? Иуда...