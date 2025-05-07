В Керчи отремонтировали Митридатские лестницы

После реконструкции, обошедшейся более чем в миллиард рублей, Большая и Малая Митридатские лестницы в Керчи снова потребовали вмешательства — уже в 2024 году на восстановительные работы было выделено еще 1,5 миллиона рублей.
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