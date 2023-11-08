Умер Анатолий Яббаров: актеру из "Джентльменов удачи" было 86 лет

8 ноября 2023 года стало известно, что умер Анатолий Яббаров, актер из "Джентльменов удачи".В среду, 8 ноября, стало известно о смерти актера Анатолия Яббарова, который известен своей ролью в фильме "Джентльмены удачи".
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