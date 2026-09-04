Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации в период с 29 августа по 4 сентября

С 29 августа по 4 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.