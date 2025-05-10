Продюсер Разин хочет признать завещание Шатунова недействительным

Продюсер Андрей Разин подал иск в столичный суд с требованием признать завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с делом.
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