25, 30, 100, 35, 200: как работал снайперский оклад

Пять чисел — 25, 30, 100, 35 и 200 — определяли денежное содержание фронтового снайпера. Ни одно из них не было ценой уничтоженного противника.
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