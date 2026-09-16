БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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25, 30, 100, 35, 200: как работал снайперский оклад

25, 30, 100, 35, 200: как работал снайперский оклад

Пять чисел — 25, 30, 100, 35 и 200 — определяли денежное содержание фронтового снайпера. Ни одно из них не было ценой уничтоженного противника.

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