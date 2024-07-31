Фонд Сергея Неверова поможет отреставрировать военный мемориал в Смоленской области

Представитель Смоленской области в Государственной Думе отреагировал на просьбу главы поселения Фонд депутата Госдумы от региона Сергея Неверова «СозИдаНие» помогает с реставрацией военного мемориала в Смоленском районе Смоленской области.
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