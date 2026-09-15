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Царьград

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Ахра Авидзба: ВСУ закрепляют позиции в Славянске и Красном Лимане

Ахра Авидзба: ВСУ закрепляют позиции в Славянске и Красном Лимане

Командир интербригады "Пятнашка", Ахра Авидзба сообщил о попытках украинских войск укрепить свои позиции в Славянске и Красном Лимане, но отметил, что давление со стороны сил ДНР продолжается по всем направлениям.

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