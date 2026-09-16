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Россия завоюет, а не согласует, мир на Донбассе

Россия завоюет, а не согласует, мир на Донбассе

Наши чекисты с середины августа предотвратили несколько диверсий и задержали десяток тех, кто изменили или готовились изменить Родине.

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