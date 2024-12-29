ВВС Израиля нанесли удар по складу с оружием под Дамаском — есть жертвы

Воздушный удар по складу оружия в провинции Дамаск, который использовался ранее правительственными войсками Башара Асада, был нанесен Армией обороны Израиля, передает 29 декабря агентство Associated Press, ссылаясь на сообщение Сирийской обсерватории по правам человека.
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