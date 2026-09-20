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ИА Регнум

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Памфилова отметила беспрецедентный уровень консолидации россиян на выборах

Памфилова отметила беспрецедентный уровень консолидации россиян на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова 20 сентября отметила беспрецедентный уровень консолидации россиян на выборах.

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