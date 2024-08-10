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МИД Белоруссии выразил протест Киеву в связи с нарушением границы дронами ВСУ

Минск выразил протест временной поверенной в делах Украины из-за дронов ВСУ Временную поверенную в делах Украины в Белоруссии Ольгу Тимуш вызывали в МИД республики, где ей был заявлен протест в связи с нарушением границы группой беспилотных аппаратов ВСУ, которое произошло 9 августа.

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