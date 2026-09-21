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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос стал звездой трансферного рынка. Комментарий агента

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос стал звездой трансферного рынка. Комментарий агента

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других клубов после участия в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

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